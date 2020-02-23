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الأسير موفق عروق محتجز بمستشفى "برزلاي" بوضع صحي حرج

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 13:51

الأسير موفق عروق محتجز بمستشفى "برزلاي" بوضع صحي حرج
الأسير موفق عروق
عرب ٤٨

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، الأحد، أن الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق (77 عاما) بوضع صحي مقلق وحرج ويقبع حاليا بمشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم، أن "مضاعفات خطيرة طرأت على حالته الصحية إذ يعاني الأسير من آلام حادة وارتفاع بدرجة الحرارة، وفقد من وزنه الكثير، ولا يستطيع الأكل أو الشرب، ويتم تزويده بالغذاء من خلال أنبوب مخصص للتغذية يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة".

وأشارت الهيئة إلى أن "أطباء الاحتلال كانوا قد اكتشفوا إصابته بالسرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز الماضي، لكن إدارة سجون الاحتلال ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني الماضي ما أدى إلى تفاقم حالته، وبداية الشهر الجاري خضع عروق لعملية جراحية لاستئصال المعدة وورم سرطاني في الأمعاء، لكنه لا يزال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته".

يذكر أن الأسير عروق من يافة الناصرة معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لمدة 30 عاما، وهو واحد من عشرة أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة، حسبما أكدت هيئة الأسرى.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الأسير موفق عروق
#يافة الناصرة
#الأسرى المرضى

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