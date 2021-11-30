"الحرية حق لكل النساء" وقفة إسناد للأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

تحت شعار " الحرية لكل النساء"، وضمن أنشطة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت وقفة إسناد للأسيرات أمام سجن الدامون في جبل الكرمل، وضد الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بحقوق الأسيرات، وأخرى مناهضة للعنف ضدهن.

وحملت المشاركات لافتات أخرى كتبت عليها أسماء الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، ووجهن عبر مكبر الصوت رسائل دعم للأسيرات والتأكيد على حقهن في العيش بحرّية.

وحاولت الشرطة مرارا فض الوقفة من خلال منع المشاركات في الوقوف بجانب السجن بذريعة أن تصريح الوقفة في مكان بعيد عن السجن إلا أن المشاركات رفضن مغادرة المكان مؤكدات على حقهن القانوني باستمرار الوقفة.

وفي هذا السياق، قالت نسرين طبري من مؤسسة كيان - تنظيم نسوي" لـ"عرب 48" إن "أسيراتنا يدفعن ثمن وقفتهن ضد الظلم والقمع الإسرائيلي، وهن قابعات في سجون الاحتلال لكي تبقى رؤوسنا مرفوعة، ونحن هنا للتضامن معهن ومع قضيتهن، هن في السجن لأنهن يناضلن ضد الاحتلال الإسرائيلي".

ووجهت طبري رسالة بالقول إن "أسيراتنا لسن أرقام تحصى، بل هن أسماء لهن كرامتهن وحقوقهن في الحياة، حتى النساء اللواتي قتلن جراء العنف ضد المرأة لسن أيضا أرقاما، فلكل أسيرة وضحية عنف قصة وحكاية وعائلة ومسيرة كفاح، وأتمنى تحرير الأسيرات في أقرب وقت ممكن".

وقالت الناشطة السياسية، جهينة حسين عباس، من المجلس النسائي في دير حنا، لـ"عرب 48": "نحن اليوم نقوم بحملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وكان لزاما علينا أن نقف ضد العنف السياسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات الفلسطينيات اللواتي خرجن يدافعن عن الوطن وكرامة الوطن".

وأضافت أنه "يجب أن نتواجد هنا جميعا لنصرة الأسيرات اللواتي من حقهن ممارسة حقوقهن الطبيعية كأي فرد طبيعي في هذه الحياة، ولا ننسى أيضا أخوتنا الأسرى الذين يعانون ما يعانون من ظلم وقمع السجان الإسرائيلي الغاشم، وأقول لهؤلاء السجانين إن صوت الحق أعلى بكثير من أجهزة التشويش التي تمنعون فيها صوتنا عن الولوج إلى أقبيتكم المظلمة، وسنبقى هنا حتى ينعم كل الأسرى بالحرية، ولا للعنف السياسي، ولا للقمع، ونعم للحرية، ونعم للكرامة".

وقالت الناشطة النسوية، د. نبيلة إسبنيولي، من الناصرة، لـ"عرب 48" إن "النضال النسوي ضد عنف الاحتلال مستمر حتى زوال الاحتلال والعنف، ونحن هنا للتضامن مع الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال. ومحاولات القمع لكم أفواهنا مستمرة، ولكن نعلم كيف نواجهها، ونحن عندما نقف ضد العنف، نؤكد أن العنف لا يتجزأ، فالعنف السياسي ضد الأسيرات والعنف المجتمعي والاقتصادي جميعه متماثل، وحملتنا التي تحمل اسم 'نساء ضد العنف' والتي تتكون من 21 مؤسسة نسوية جاءت من كافة مناطق فلسطين، من غزة والضفة والداخل، حملت رسالة واحدة هي التضامن مع أسيراتنا القابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونضالنا مستمر لإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة".

وجاءت المشاركة في الوقفة تلبية لدعوة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وائتلاف فضا - فلسطينيات ضد العنف، وتحالف أمل في قطاع غزة، والمؤسسات الشعبية وفعاليات الأسرى.

وانتهت الوقفة أمام سجن الدامون بمسيرة سيارات للمشاركات، أطلقن خلالها صفّارات السيارات.

هذا، وشهد اليوم وقفات داعمة للأسيرات الفلسطينيات، إذ نُظمت أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله، وأمام مقر الصليب الأحمر في غزة.