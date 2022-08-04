حيفا: انطلاق نشاطات خيمة الاعتصام الداعمة للأسرى الفلسطينيين

تحت شعار "نسمع جراحكم تنادي من بعيد" انطلقت مساء اليوم، الخميس، نشاطات خيمة الاعتصام التضامنية في ساحة الأسير في مدينة حيفا، الداعمة لأسرى الحرية في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وستستمر النشاطات التي بادر لتنظيمها "حراك حيفا" و"نشطاء من أجل الأسرى" إلى ثلاثة أيام متواصلة بدءا من اليوم الخميس حتى بعد غد السبت.

يتخلل الاعتصام فقرات ثقافية وفنّية ملتزمة داعمة ومساندة للأسرى يقدمها كل من: الفنان علاء عزام، وفقرة أخرى للفنانة أنوار شرارة، كما يشمل لقاء مع عدد من الأسرى المحررين والذين سيتحدثون عن تجربة الأسر، وهم؛ أنيس صفوري، منير منصور، وأمير مخول، المحامي والأسير المحرر، خالد دسوقي، وحوار مع الناشط، مهند أبو غوش حول التجربة في التحقيق.

جزء من المشاركين في النشاط الداعم للأسرى في مدينة حيفا (عرب 48)

وسيقدم عدد من المحاميين المختصين في قضايا الأسرى مداخلات وهم: المحامي عدي منصور، المحامي أحمد خليفة، المحامي يامن زيدان.

لافتات معلّقة داعمة للأسرى في مدينة حيفا (عرب 48)

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما)، من بلدة إذنا قضاء الخليل، المضرب عن الطعام لليوم الـ144، على التوالي رفضًا لقرار الاعتقال الإداري، حيث يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.