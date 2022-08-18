المحامي زبارقة: لا معلومات عن تعليق الشيخ الباز إضرابه عن الطعام

قال المحامي الموكل بالدفاع عن إمام المسجد الكبير (العمري) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، خالد الزبارقة، لـ"عرب 48" بعد ظهر اليوم الخميس، إنه لا معلومات لديه عن تعليق الباز الإضراب عن الطعام، وأنه سيصدر بيانا إذا ما طرأ أي جديد على قضية الباز.

وكان مكتب إعلام الأسرى قد أفاد، اليوم، أن الشيخ الأسير يوسف الباز (64 عاما) علّق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد وعودات بإنهاء اعتقاله.

وأضاف أن الأسير الشيخ إمام مسجد اللد الكبير علق إضرابه عن الطعام بعد وعود بإنهاء اعتقاله.

وكان الشيخ خاض إضرابا عن الطعام، منذ أسبوع، رفضا لقرار الاحتلال استمرار اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، إذ كان قد اعتقل يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، ووجه له السلطات الإسرائيلية تهمة التحريض.