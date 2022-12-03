ميزان مختل.. قضاء يكيل بمكيالين: أحكام قاسية بحق شبان هبّة الكرامة

يختل ميزان القضاء الإسرائيلي في الأحكام بين يهودي وعربي، ويتجلى وضوح اختلال "ميزان العدالة" في إصدار الأحكام القضائية على المشاركين في الاعتداء على العرب من اليهود والذين تصدر أحكاما بحقهم مخففة جدا طالما كانوا يهودا، أما في المقابل تصدر أحكام قاسية جدا للشبان العرب من أحداث هبة الكرامة.

والشاب أدهم بشير من عكا هو أحد ضحايا الأحكام الظالمة بحق الشبان الفلسطينيين الذي حُكِم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية مقدارها 150 ألف شيكل، علاوة على إبعاده منذ الأحداث عن بلده عكا قبل عامين ولم يسمح له العودة حتى يومنا هذا.

ويُعتبر الحكم على أدهم بشير هو الأعلى من بين الأحكام جميعا من تلك التي فُرضت على معتقلي هبة الكرامة، الذي نسبت إليه تهم خطيرة بالاعتداء على شخص على خلفية قومية، كما يواجه 7 شبان آخرون من عكا تهما خطيرة في القضية ذاتها، والتي أصيب فيها شخص يهودي أثناء أحداث هبة الكرامة بدفاع أهالي مدينة عكا والمدن الساحلية الفلسطينية على أمانهم الشخصي وسلامة ممتلكاتهم وبيوتهم.

أدهم بشير

التقى مراسل "عرب 48" الشاب أدهم بشير وعائلته في مدينة شفاعمرو -حيث تقيم العائلة مع ابنها مبعدين عن مسقط رأسهم منذ أحداث هبة الكرامة-، وهي تستعد لوداع ابنها قبل أيام قليلة من تسليم نفسه لسلطة السجون.

ويقول أدهم حول قرار الحكم الصادر في حقه: "هذا القرار قرار ظالم، فعليا هو حكم لمدة 12 عام، فأنا مبعد منذ عامين بالإضافة لفترة الحبس المنزلي، ثم سجن فعلي لعشر سنوات وغرامة باهظة، بالمقارنة معي أحكام على اليهود في أقصى حد وصلت لمدة عامين في السجن الفعلي وبعد أن وصل الأمر إلى أبواب المحكمة العليا، نحن نستعد للاستئناف على الحكم بعد استشارة المحامين المختصين".

وتابع بشير إن "قضيتي تتلخص في ضرر لسيارة شخص يهودي، فلم أمسّه بتاتا وليس بيني وبينه شيء شخصي، لذلك أرى أن الحكم قاسي جدا وغير معقول، ولن أتوقف عن محاولة تغيير قرار الحكم".

"عرب48": علمنا أنك كنت تنوي الزواج في هذه الفترة ماذا قررت مع خطيبتك؟

بشير: في الحقيقة إن الأمر وقع عليّ بشكل صادم، ولم نفكر معا ماذا سيحدث؟ لم نتحدث كثيرا حول موضوع الخطوبة والزواج تحدثنا أكثر حول الحكم وصعوبته.

"عرب48": كيف هي معنوياتك وأنت تستعد للدخول إلى السجن؟

بشير: معنوياتي ممتازة والحمد لله، حتى مع حكم ظالم وقاس معنوياتي بحمد الله عالية، هم ظلمونا والله منحني القوة للتحمل، إن أصعب ما في الأمر هو البعد عن الأهل والأصحاب والأحباب.

تلك كانت لحظات أبكت والدة أدهم، صابرين بشير وقالت "نحن عائلة صابرة ومتماسكة، وكما بذلنا في مرحلة الصراع القضائي وأثناء فترة اعتقاله كنا ولا زلنا مستعدين لبذل كل شيء للتخفيف عن حكمه وخوض كل مسار قضائي يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الحكم عن ابننا".

وقال والد أدهم، سمير بشير في حديثه لـ"عرب 48": "إننا نرى أن الحكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات حكما قاسيا جدا بالنظر إلى ما ينسب اليه فلا يعقل ان يحكم على شاب بالسجن الفعلي عشر سنوات بسبب القاء حجر على سيارة".