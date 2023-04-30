تمديد اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين من أم الفحم لغاية 10 أيار

قالت عائلة الأسير المحرر، ظافر جبارين، لـ"عرب 48"، إن "العائلة ومجموعة من الأصدقاء تواجدت في المحكمة، إذ أنه منذ لحظة اعتقال ظافر قبل أسبوعين وحتى الآن يتم منعنا من لقائه لأسباب لا نعرفها حتى الآن".

مددت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين (45 عامًا) من مدينة أم الفحم، حتى 10 أيار/ مايو المقبل، وذلك بعد اعتقاله يوم 13 نيسان/ أبريل الجاري من منزله في حي وادي النسور.

وجاء تمديد اعتقال جبارين حتى 10 أيار/ مايو المقبل، بعد طلب قاضي المحكمة المركزية بالاطلاع على طلب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تمديد الاعتقال الإداري بحقه حتى 12 آب/ أغسطس المقبل.

وقالت عائلة الأسير المحرر، ظافر جبارين، لـ"عرب 48"، إن "العائلة ومجموعة من الأصدقاء تواجدت في المحكمة، إذ أنه منذ لحظة اعتقال ظافر قبل أسبوعين وحتى الآن يتم منعنا من لقائه لأسباب لا نعرفها حتى الآن".

ويترافع المحامي محمود خلدون جبارين عن الأسير المحرر جبارين الذي سبق واعتقل عدة مرات سابقا، كما قضى 17 عاما في السجون الإسرائيلية وفي العام 2021 قضى 4 شهور رهن الاعتقال الإداري بقرار من وزير الأمن السابق، بيني غانتس.

ومما يذكر أن جبارين أمضى 17 عاما من حياته في السجون الإسرائيلية، وذلك بتهم أمنية قبل أن يعانق الحرية في العام 2019.