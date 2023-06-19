أم الفحم: إهمال طبي وغرامات بحق الأسير نضال جبارين

الأسير جبارين معتقل منذ 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، ومحكوم 8 سنوات. ولا يتم إطلاق سراح الأسير بعد انتهاء محكوميته، إلا بشرط دفع كافة الالتزامات المالية المجحفة بحقه.

يعاني الأسير نضال يوسف جبارين (32عاما)، من مدينة أم الفحم، من إهمال طبي متعمد، حيث فرضت عليه غرامات وتعويضات مالية باهظة ومجحفة ـصل إلى نحو 200 ألف شيكل.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الأسير جبارين يعاني من ضغط دم مرتفع وقرحة بالمعدة وبواسير، وقد خضع لفحوصات طبية، كانت نتيجتها ضرورة إجراء عملية جراحية للأسير، إلا أن ادارة السجن تماطل كعادتها، وتكتفي بإعطائه المسكنات.

وأشارت إلى أن المحكمة الإسرائيلية فرضت عليه تعويض بقيمة 120,000، وغرامة بقيمة 75000.

ولفتت الهيئة، إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية تتبع نظام فرض الغرامات المالية والتعويضات لمعاقبة الأسرى، تحت ذريعة قضايا لا تتناسب نهائيا مع المبالغ الخيالية التي تطلب، كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات.

وبينت، أنه لا يتم إطلاق سراح الأسير بعد انتهاء محكوميته، إلا بشرط دفع كافة الالتزامات المالية المجحفة بحقه.

والأسير جبارين معتقل منذ 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، ومحكوم 8 سنوات.

ويواجه أكثر من 700 أسير فلسطيني، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأمراض المختلفة منها خطيرة، دون أدى حقوق الرعاية الطبية اللازمة، في ظل تصاعد الاحتلال من سياسة الإهمال الطبي.

ويقبع 4900 أسير وأسيرة موزعين على 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، في ظروفٍ صعبة ناتجة عن سياسات الاحتلال التنكيلية التي تصاعدت في ظل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.