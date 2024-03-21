مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بحادث طرق في أنفاق الكرمل

أسفر حادث طرق في "أنفاق الكرمل"، اليوم، عن مصرع سائق دراجة نارية، في العشرينيات من العمر، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 20 عاما، مصرعه اليوم، الخميس، في حادث بين ثلاث مركبات ودراجة نارية في "أنفاق الكرمل" في مدينة حيفا.

وأقر الطاقم الطبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" وفاة سائق الدراجة النارية في المكان، وقدّم العلاجات الأولية ونقل أربعة مصابين إلى مستشفى (رمبام) وهم في حالة طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

79 شخصا بينهم 31 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 79 شخصا، بينهم 31 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.