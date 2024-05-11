عرعرة المثلث: وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

جاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية لتحرير الأسير وليد دقة، وذلك بعد مرور نحو شهر ونصف على استشهاده واحتجاز جثمانه من قبل السلطات الإسرائيلية.

شارك العشرات مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية على الدوار الثاني في بلدة عرعرة المثلث، وذلك للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية.

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ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الشهيد الأسير دقة، كتب على بعض منها "حرروا الأسير الشهيد وليد دقة"، كما رددوا هتافات مطالبة بتحرير جثمانه على الفور.

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية لتحرير الأسير وليد دقة، وذلك بعد مرور نحو شهر ونصف على استشهاده واحتجاز جثمانه من قبل السلطات الإسرائيلية.

واستشهد الأسير دقة يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري، بعد 38 عاما و14 يوما على أسره، ورغم انتهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/ مارس 2023.

وأصدرت عائلة الشهيد دقة مؤخرا، بيانا دعت فيه لجنة المتابعة العليا والفواعل والأحزاب الوطنية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى "الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمرا بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى الإعلان عن استشهاده".

يتبع...