اعتقال الأسير المحرر محمد إبراهيم من كابول

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، صباح اليوم، منزل الأسير المحرر محمد إبراهيم في بلدة كابول، واعتقلته، دون معرفة الأسباب.

اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، صباح اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر محمد خالد إبراهيم ( 27 عاما) من منزله في قرية كابول بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اقتحمت، صباح اليوم، منزل الأسير المحرر محمد إبراهيم في كابول، واعتقلته، دون معرفة الأسباب.

وكان إبراهيم قد اعتُقل إداريا يوم 10 أيار/ مايو 2016، وجرى تجديد أمر الاعتقال الإداري بطلب من النيابة العامة، بذريعة وجود "مواد سرية" ومنع نشر تفاصيل قضيته حينها، وذلك حتى تاريخ إطلاق سراحه، يوم 20 نيسان/ أبريل 2017.