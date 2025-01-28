10 أسيرات بانتظار معانقة الحرية بينهن أسيرتان من الداخل

الأسيرة شاتيلا أبو عيادة: من بلدة كفر قاسم في المثلث الجنوبي بالداخل، محكومة 16 عاما. الأسيرة آية خطيب عقل: من عرعرة في المثلث الشمالي بالداخل، محكومة 4 سنوات.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر، الثلاثاء، أن عدد الأسيرات المتبقي في سجن الدامون هو 10 من أصل 79 أسيرة، بعد الإفراج عن البقية في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تمت في الأسبوع الماضي.

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وأكدت محامية الهيئة التي زارت سجن الدامون قبل أيام، أن الأسيرات اللواتي ما زلن يقبعن هناك، يطالبن بضمهن للمراحل القادمة لصفقة التبادل، ويتقن لمعانقة الحرية ولم شملهن مع عائلاتهن، علما أن هناك 5 أسيرات أخريات في التحقيق، وفي سجون أخرى.

وفي الوقت الذي تتعمد إدارة السجن ممارسة التعذيب النفسي بحقهن، حيث يدخل السجانين والضباط على غرفتهن بشكل مستمر، ويقوموا باستفزازهن بترديد جملة "تم نسيانكن ولا أحد يهتم لأمركن".

والأسيرات هن:

1. الأسيرة شاتيلا أبو عيادة: من بلدة كفر قاسم في المثلث الجنوبي بالداخل، محكومة 16 سنة.

2. الأسيرة آية خطيب عقل: من عرعرة في المثلث الشمالي بالداخل، محكومة 4 سنوات.

3. الأسيرة سهام أبو سالم: من قطاع غزة، اعتقلت مع بداية الحرب.

4. الأسيرة سوزان أبو سالم: من قطاع غزة، اعتقلت مع بداية الحرب.

5. الأسيرة أسماء شتات: من قطاع غزة، اعتقلت مع بداية الحرب.

6. الأسيرة ميسر هديبات (51 عاما)، من بلدة يطا الخليل، معتقلة منذ شهرين.

7. الأسيرة نور عملة (25 عاما)، من بلدة قبلان قضاء نابلس.

8. الأسيرة تسنيم عودة (22 عاما)، من بلدة كفر عقب في القدس.

9. الأسيرة حنين جابر "أم شجاع"، من مخيم نور شمس قضاء طولكرم.

10. الأسيرة ربى دار ناصر (23 عاما)، من بلدة دير قديس قضاء رام الله، وهي طالبة جامعة في بيرزيت.