حالة الطقس: أمطار متقطعة نهارا وماطر وعاصف ليلا

تشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تهطل أمطار متقطعة، اليوم الخميس، مصحوبة بعواصف رعدية في شمالي البلاد، وتمتد تدريجيا باتجاه المركز.

أما في الجنوب فيتوقع أن تسقط أمطار محلية، كما من المحتمل أن يكون الجو ضبابيا.

ويتوقع أن تهرب رياح تصل سرعتها إلى نحو 60 كيلومترا في الساعة، كما من المحتمل أن تتساقط الثلوج في جبل الشيخ.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة، فتكون كالتالي: الخالصة (كريات شمونه) 14 – 9، الجولان السوري المحتل 12 – 9، صفد 9 – 6، طبرية 17 – 11، الناصرة 12 – 7، حيفا 16 – 11، القدس 11 – 7، عسقلان 16 – 12، عين جدي (البحر الميت) 22 – 14، بئر السبع 16 – 9، أم رشرش (إيلات) 20 – 12.

إلى ذلك، يتحول الجو في ساعات الليل إلى ماطر وعاصف، ويخشى من حدوث فيضانات في المناطق الساحلية.

ويوم غد الجمعة تسود البلاد عاصفة شتوية، ويكون الجو ماطرا وعاصفا من الشمال وحتى النقب، بينما تهب رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة. ويتوقع أن تصل الأمطار إلى جنوبي النقب، حيث يتوقع أيضا أن تهب عواصف رملية، ويخشى من حدوث فيضانات.

وفي جبل الشيخ سيتواصل تساقط الثلوج.

ويكون البحر هائجا، ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار.

أما يوم السبت، فيتوقع أن تسقط أمطار متقطعة، بينما ترتفع درجة الحرارة بشكل طفيف. ويوم الأحد يكون غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.