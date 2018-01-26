حالة الطقس: عاصف وماطر ومخاوف من فيضانات

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، ماطرا، ومصحوبا بعواصف رعدية، وخاصة في شمالي البلاد ومركزها، وهناك مخاوف كبيرة من إمكانية حصول فيضانات وغمر.

كما تهب رياح نشطة يتوقع أن تصل سرعتها إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر هائجا ومائجا، ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 5 أمتار.

وبحسب تقارير الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وفي ساعات بعد الظهر يبدأ تساقط الأمطار في جنوبي البلاد، وهناك أيضا مخاوف من حصول فيضانات.

يشار إلى أن الثلوج تتساقط في الجولان السوري المحتل، بما في ذلك مجدل شمس. وفي جبل الشيخ وصل ارتفاع الثلوج إلى نحو 40 سنتمترا، بينما انخفضت الحرارة إلى درجتين تحت الصفر.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 4 -2، الخالصة (كريات شمونه) 10 – 7، صفد 4 – 2، طبرية 12 – 7، الناصرة 7 – 5، حيفا 11 – 8، يافا 12 – 9، القدس المحتلة 6 – 3، عسقلان 13 – 11، عين جدي (البحر الميت) 19 – 12، بئر السبع 12 – 7، أم رشرش (إيلات) 18 – 9.

أما يوم غد السبت، فمن المتوقع أن تقل كمية الأمطار، وتتحول إلى أمطار متقطعة من الشمال حتى الجنوب، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس أبرد من المعدل السنوي لهذا الموسم. كما تبقى المخاوف من إمكانية حصول فيضانات قائمة في النقب وبرية الخليل والبحر الميت.

ويوم الأحد، يتوقع أن تتساقط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد ومركزها، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدل السنوي.

ومن غير المتوقع أن يطرأ تغيير يذكر على حالة الطقس يوم الإثنين.