حالة الطقس: عاصف وماطر وتحذيرات من تشكل السيول والفيضانات

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا وباردا وعاصفًا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتوقعت الدائرة أن يكون الجو يوم غد الأحد غائمًا إلى غائم جزئي وباردا وعاصفًا، وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجيًا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، من احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات، في الأخص يومي السبت والأحد.