حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

يتوقع الراصد الجوي بأن الطقس، اليوم الأربعاء، سيكون غائما جزئيا إلى غائم، وترتفع مستويات الرطوبة في كافة طبقات الجو، بحيث تكون الفرصة متوسطة لهطول أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية في شمال البلاد والنقب، فيما حذر من السيول والفيضانات بالأماكن المنخفضة وفي صحراء النقب والأغوار ومنطقة البحر الميت.

كما لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وصيفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وصيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي عيد الفطر الذي يصادف الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.