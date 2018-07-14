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حالة الطقس: حار وغائم جزئيا

تاريخ النشر: 14/07/2018 - 08:03

حالة الطقس: حار وغائم جزئيا
سهل البطوف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الجو اليوم، السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة العالية، وتبقى دون المعدل السنوي لهذا الموسم.

وبحسب خدمات الأرصاد الجوية فإن رياحا نشطة تهب صباح اليوم، ويحتمل سقوط زخات خفيفة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 23، صفد 29 – 20، طبرية 37 – 24، الناصرة 32 – 22، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 20، عسقلان 30 – 26، عين جدي (البحر الميت) 39 – 31، بئر السبع 35 – 23، أم رشرش (إيلات) 39 – 28.

ومن المتوقع أن يطرأ، يوم غد الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدل السنوي لهذا الموسم، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

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