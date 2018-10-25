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حالة الطقس: غائم وماطر ويخشى من حدوث فيضانات

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 07:32

حالة الطقس: غائم وماطر ويخشى من حدوث فيضانات
صورة توضيحية
عرب 48

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، وتسقط أمطار محلية في غالبية أنحاء البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ويخشى من حصول فيضانات، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 21 – 14، الخالصة (كريات شمونه) 24 – 16، صفد 20 – 13، طبرية 20 – 13، الناصرة 23 – 15، حيفا 25 – 19، يافا 26 – 19، القدس المحتلة 24 – 14، عسقلان 26 – 19، عين جدي (البحر الميت) 32 – 24، بئر السبع 28 – 16، أم رشرش (إيلات) 29 – 21.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

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