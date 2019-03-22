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حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 07:17

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في ساعات ما بعد الظهر، وخاصة في الجليل والجولان السوري المحتل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان المحتل 19 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 23 – 11، صفد 17 – 8، طبرية 25 – 13، حيفا 20 – 13، يافا 20 – 13، القدس المحتلة 18 – 9، عسقلان 20 – 13، عين جدي (البحر الميت) 26 – 18، بئر السبع 22 – 11، أم رشرش (إيلات) 27 – 16.

أما السبت فمن غير المتوقع أن يطرأ تغيير على درجات الحرارة، ويبقى الطقس لطيفا. وفي ساعات المساء يحتمل أن تسقط أمطار محلية في جنوبي البلاد.

ويوم الأحد يتوقع أن يكون غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تسقط أمطار محلية خفيفة حتى متوسطة في شمالي ووسط البلاد. وفي ساعات الليل تشتد الأمطار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حالة الطقس

من عرب 48

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