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حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط أمطار متفرقة

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 06:09

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط أمطار متفرقة
عرب ٤٨

تتأثر البلاد خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، وساعات المساء تحديدا بامتداد حوض بارد ومنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية، وتسود اليوم أجواء باردة وماطرة في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط.

ويتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. غائم جزئي وماطر

بينما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة ظهراً، وليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة ونشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#منخفض جوي
#أمطار

من عرب 48

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