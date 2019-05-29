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حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 06:48

حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بثلاثة درجات مئوية ويسود جو حار في ساعات النهار والظهيرة تحديد، وجو لطيف ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية صباحا ومع ساعات المساء تصبح غربية إلى شمالية غربية

وفي يوم الخميس، يبقى الجو صيفيا عاديا، ويكون حارا في وقت الظهيرة تحديدا دون تغير يذكر في درجات الحرارة، كما تسود أجواء منعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية تتحول مع ساعات المساء لتصبح غربية إلى شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجمعة الأخيرة من يشهر رمضان، ويسود جو غائم جزئي معتدل إلى أبعد حد في ساعات النهار، ويسود جو منعش ومائل للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الحرارة تكون تماما حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يبقى الجو غائما جزئيا وصيفيا معتدلا، يوم السبت، دون تغير في درجات الجرارة، ويسود جز مائل للبرودة في ساعات الصباح والليل والمساء. والحرارة حول منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية وجو حار نسبي في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

كما يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، يوم الإثنين، ويسود جو صيفي شديد الاعتدال نهارا ومنعش ومائل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية ليلا وفجرا. بينما يسود جو حار إلى شديد الحرارة في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية. 

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#طقس فلسطين

من عرب 48

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