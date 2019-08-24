  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

تاريخ النشر: 24/08/2019 - 08:03

حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، حارا، وتكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 22، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 32 – 21، طبرية 40 – 26، الناصرة 33 – 23، حيفا 31 – 26، يافا 31 – 26، القدس المحتلة 32 – 21، عسقلان 31 – 26، عين جدي (البحر الميت) 40 – 32، بئر السبع 35 – 22، أم رشرش (إيلات) 39 – 30.

أما يوم غد، الأحد، وبعد غد الإثنين، فمن غير المتوقع أن يطرأ تغيير ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون فوق المعدلات السنوية.


#حالة الطقس

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل حقًا اشترط أيمن عودة "دولة فلسطينية" للانضمام لحكومة غانتس؟
هل حقًا اشترط أيمن عودة "دولة فلسطينية" للانضمام لحكومة غانتس؟

2019-08-23

إصابة شابين طعنا في حيفا وكفر ياسيف
إصابة شابين طعنا في حيفا وكفر ياسيف

2019-08-23

حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه
حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه

2019-08-23

الأكثر قراءة

الضفة المحتلة: مقتل إسرائيلية وإصابة آخرَيْن بعبوة ناسفة

الضفة المحتلة: مقتل إسرائيلية وإصابة آخرَيْن بعبوة ناسفة

2019-08-23
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2019-08-23
سماع دوي انفجار بمحيط حاجز الجلمة قرب جنين

سماع دوي انفجار بمحيط حاجز الجلمة قرب جنين

2019-08-23

"إسرائيل نقلت رسائل إماراتية وسعودية لترامب منعت قصف إيران"

2019-08-23
مسؤولون أميركيون: إسرائيل هاجمت العراق عدة مرات

مسؤولون أميركيون: إسرائيل هاجمت العراق عدة مرات

2019-08-23