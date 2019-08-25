حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الأشعة

تتعرض البلاد إلى موجة حارة، اليوم الأحد، ويحذر الراصد الجوي من التعرض لأشعة الشمس، حيث تبقى الأجواء حارة بشكل عام في كافة المناطق خلال ساعات النهار. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال لتصبح معتدلة نسبيا، وتبقى الأجواء حارة نسبيا في بقية المناطق، ورطبة في السواحل والسهل الساحلي.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء حارة بشكل واضح في كافة المناطق خلال ساعات النهار. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال، وتبقى الأجواء حارة نسبيا في بقية المناطق.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، في يوم الثلاثاء، بحيث تكون الأجواء حارة بشكل واضح في كافة المناطق خلال ساعات النهار. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال، وتبقى الأجواء حارة نسبياً في بقية المناطق.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحارا في كافة المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصا في المناطق الجبلية، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحاراً في كافة المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصاً في المناطق الجبلية، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.