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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة في نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 07:08

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة في نهاية الأسبوع
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويتوقع أن يكون الجو بعد غد، الأحد، صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، خاصة في السهل الساحلي والمناطق المنخفضة، بينما تهب رياح شرقية سريعة في المناطق الجبلية.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بينما تتواصل الرياح الشرقية الشديدة السرعة في المناطق الجبلية.


#حالة الطقس

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