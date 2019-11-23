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حالة الطقس: أجواء باردة نسبياً وانخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 07:55

حالة الطقس: أجواء باردة نسبياً وانخفاض درجات الحرارة
توضيحية
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، السبت، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس
#الجو
#درجات الحرارة

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