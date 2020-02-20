حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، وما بين غائما جزئيا إلى غائم.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، في يوم الأحد، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا بوجه عام.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنش أحيانا.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما، وباردا بوجه عام.

وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما، وباردا بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق.

وخلال ساعات المساء والليل يتوقف تساقط الأمطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.