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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

تاريخ النشر: 22/02/2020 - 07:17

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة
توضيحية
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، السبت، غائماً وباردا إلى شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ،والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر الجو يوم غد الأحد غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً وشديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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#حالة الطقس
#درجات الحرارة

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