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حالة الطقس: استمرار المنخفض الجوي وسقوط الأمطار

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 07:00

حالة الطقس: استمرار المنخفض الجوي وسقوط الأمطار
توضيحية
عرب ٤٨

يستمر اليوم، السبت، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق والكتلة الهوائية الباردة لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وغدا الأحد، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة الأخذ الحيطة والحذر خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

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#حالة الطقس
#درجات الحرارة

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