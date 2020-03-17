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حالة الطقس: جو بارد وفرصة لسقوط الأمطار

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 06:44

حالة الطقس: جو بارد وفرصة لسقوط الأمطار
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة وأحوال جوية ماطرة من جديد خصوصا في ساعات العصر والمساء والليل مع طقس بارد عموما، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة خصوصا في الجبال.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، لتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا، وتهطل الأمطار في مناطق عديدة من البلاد على فترات، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة عموما خصوصا في الجبال.

أما في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى منخفضة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموما في باقي المناطق السهلية والساحلية، ويحتمل هطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

وتبقى البلاد تحت تأثيرات أحوال جوية باردة في يوم الجمعة، مع فرصة لزخات مطرية متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الأجواء باردة بشكل ملموس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموما في باقي المناطق السهلية والساحلية، ويحتمل هطول زخات محلية متفرقة تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بتساقط البرد أحياناً، ثم تضعف في المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة أحيانا.

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