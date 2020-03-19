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حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 06:48

حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار
عرب ٤٨

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى منخفضة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموما في باقي المناطق السهلية والساحلية، ويحتمل هطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

وفي يوم الجمعة، تبقى البلاد تحت تأثيرات أحوال جوية باردة، مع فرصة لزخات مطرية متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الأجواء باردة بشكل ملموس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

بينما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموما في باقي المناطق السهلية والساحلية.

ويحتمل هطول زخات محلية متفرقة تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بتساقط البرد أحيانا، ثم تضعف في المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة أحيانا.

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا بوجه عام في المناطق السهلية والساحلية.

ويوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا نسبيا في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ودافئاً في المناطق السهلية والأغوار.

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