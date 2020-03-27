حالة الطقس: غائم وانخفاض طفيف لدرجات الحرارة

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياً ومغبرا أحيانا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.