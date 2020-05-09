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حالة الطقس: أمطار في أيّار

تاريخ النشر: 09/05/2020 - 06:54

حالة الطقس: أمطار في أيّار
عرب ٤٨

يطرأ، اليوم، السبت، انخفاض كبير على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيًا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق، وتكون الفرصة مؤاتية لتساقط زخات محلية من الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق محليًا، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيًا خصوصًا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

وغدًا، الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا في ساعات الصباح مع أجواء غائمة جزئيًا الى غائمة صباحًا خصوصًا في الجبال، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيًا، وفي الجبال تكون الأجواء مائلة للبرودة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الإثنين، وتسود أجواء ربيعية دافئة بشكل عام وحارة نسبيًا في المناطق المنخفضة خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلًا في قمم الجبال، وتكون الرياح شمالية الى غربية.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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