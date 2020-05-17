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حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة والتحذير من الحرائق والجفاف

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 07:02

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة والتحذير من الحرائق والجفاف
التحذير من اندلاع الحرائق (سلطة الإطفاء)
عرب ٤٨

تشهد الأيام القادمة المزيد من الأجواء الحارة، وهذه الموجة الحارة هي الأصعب والأطول التي تضرب البلاد منذ عدة سنوات.

ومن المتوقع أن تكون ذروة الموجة الحارة في الفترة الممتدة بين صباح يوم الأحد وحتى مساء يوم الخميس على أن تضعف قليلا يوم الجمعة، حيث سترتفع الحرارة بشكل أكبر.

وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بأكثر من 11 درجة مئوية دفعة واحدة.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة في مناطق الأغوار حاجز 46 درجة مئوية مع جو حارق.

ويحذر الراصد الجوي من اندلاع الحرائق من النشاط اللافت للأفاعي في كافة المناطق، وكذلك من الجفاف جراء التعرض لحرارة الشمس، وعليه ينصح الراصد كافة المواطنين والعاملين بأعمال خارجية بالحد من أنشطتهم في الفترة الممتدة بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا.

ويتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، مع تأثر البلاد بتيارات هوائية جافة وساخنة تعمل على رفع درجات الحرارة إلى نهاية الثلاثينيات في الجبال ومطلع الأربعينيات في المناطق السهلية المنخفضة.

في حين تسود أجواء حارقة في البحر الميت والأغوار، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة مع انكسار بسيط في رؤوس الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة.

بينما في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صافية وحارة إلى حارة جدا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على الأجواء، ويستمر تأثر البلاد بتيارات هوائية جافة وساخنة تعمل على رفع درجات الحرارة إلى نهاية الثلاثينيات في الجبال ومطلع الأربعينيات في المناطق السهلية المنخفضة.

وتسود أجواء حارقة في البحر الميت والأغوار، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة.


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