حالة الطقس: أجواء لطيفة ومائلة للبرودة

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء باردة نسبيا، اليوم الأربعاء، خاصة في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء لطيفة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال ودافئة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً خصوصاً في الجبال.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصل إلى منتصف العشرينيات في الجبال ونهايتها في المناطق المنخفضة.

وتسود أجواء صحوة ودافئة إلى حارة نسبيا بشكل عام نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة خصوصا في الجبال ولطيفة في السواحل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية معتدلة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام، وتسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة قليلا في المناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بشكل عام وحارة جدا في المناطق المنخفضة والأغوار.

وتسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في معظم المناطق نهارا وتصل إلى مطلع الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تسجل درجات الحرارة مستويات عشرينية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.