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حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 06:26

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يفيد الراصد الجوية أنه لن يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال.

وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصا فوق الجبال.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتظهر في السماء سحب متفرقة.

وتسود أجواء صيفية معتدلة في الجبال وحارة نسبيا بوجه عام نهارا في بقية المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومنعشة خصوصاً في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال.

وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصا فوق الجبال.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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