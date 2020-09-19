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حالة الطقس: استمرار موجة الحر وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 07:44

حالة الطقس: استمرار موجة الحر وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
من وادي القلط (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الطقس، اليوم السبت، حارًا إلى شديد الحرارة نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وحارًا نسبيًا إلى حار في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها. في حين تعتدل الأجواء نسبيًا في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع هبات نشطة خصوصًا فوق الجبال.

وغدا الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء حارة نهارًا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وحارة نسبيًا إلى حارة في الجبال. وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء نسبيًا في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع هبات نشطة في المناطق الجبلية.

وبعد غد، الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في ساعات النهار. وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

والثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تحوم حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة صباحًا، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

والأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء غائمة في الجبال صباحًا، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيًا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الـ11:00 والساعة الـ16:00، كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#الراصد الجوي
#الأحوال الجوية

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