حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء حارة بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة نسبيا إلى حارة في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتعتدل الأجواء نسبيا في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية مع هبات نشطة خصوصا فوق الجبال.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق الساحلية والمنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تحوم حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة صباحا.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام خصوصا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء غائمة في الجبال صباحا، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.