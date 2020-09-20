  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 07:11

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء حارة بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة نسبيا إلى حارة في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتعتدل الأجواء نسبيا في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية مع هبات نشطة خصوصا فوق الجبال.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق الساحلية والمنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين تعتدل الأجواء في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تحوم حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة صباحا.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام خصوصا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء غائمة في الجبال صباحا، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#حار
#صيف
#موجة حر

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

58 إصابة كورونا بأم الفحم أمس وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات
58 إصابة كورونا بأم الفحم أمس وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

2020-09-20

طمرة: تغريم طبيبة بعد خرقها للحجر الصحي
طمرة: تغريم طبيبة بعد خرقها للحجر الصحي

2020-09-19

يركا: وفاة مسن متأثرا بكورونا
يركا: وفاة مسن متأثرا بكورونا

2020-09-19

الأكثر قراءة

تقرير: خلافات في الأسرة الحاكمة بالسعودية حول التطبيع مع إسرائيل

تقرير: خلافات في الأسرة الحاكمة بالسعودية حول التطبيع مع إسرائيل

2020-09-19
ترامب: الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

ترامب: الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

2020-09-19
تقرير: واشنطن تدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الغاز بالمتوسّط

تقرير: واشنطن تدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الغاز بالمتوسّط

2020-09-19
برامج المرافقة الأكاديميّة الإسرائيليّة... أيّ طالب فلسطينيّ تريد؟

برامج المرافقة الأكاديميّة الإسرائيليّة... أيّ طالب فلسطينيّ تريد؟

2020-09-19
الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و726 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و726 إصابة جديدة بكورونا

2020-09-19