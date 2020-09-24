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حالة الطقس: أجواء معتدلة وموجة الحر تعود بالأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 06:25

حالة الطقس: أجواء معتدلة وموجة الحر تعود بالأسبوع المقبل
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة عموما ومنعشة في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وتسود أجواء منعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية نهارا، وتتحول الى جنوبية غربية بعد منتصف الليل.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي درجتين.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة عموما ومنعشة في الجبال مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وتسود أجواء منعشة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، مع فرصة لهطول رذاذ. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة عموما ومائلة للبرودة في الجبال خصوصاً مع فرصة لهطول رذاذ أو أمطار خفيفة تتركز في السواحل.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء أقل حرارة وتميل إلى الاعتدال في الجبال خصوصاً في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة وتسود أجواء معتدلة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وتسود أجواء منعشة ومائلة للبرودة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

بينما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق الساحلية والمنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة نسبياً في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي، وأجواء مائلة إلى الاعتدال في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلا، مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبياً في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء دافئة في الجبال وتميل إلى الاعتدال نسبيا في القمم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول إلى شمالية ليلا، مع هبات نشطة أحيانا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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