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حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 06:34

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل وتميل إلى الحرارة منتصف النهار.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، في حين تسود أجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

عشرينية هبة القدس والأقصى | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#موجة الحر

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