حالة الطقس: الحرارة تواصل الانخفاض وموجة حارة الثلاثاء

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتبقى حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتسود أجواء معتدلة ومنعشة صباحا، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي، في حين تسود أجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل مع شعور أعلى بالحرارة ظهرا.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبياً في السواحل والسهل الساحلي، في حين تسود أجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

يوم الثلاثاء، تتعرض البلاد لموجة حارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي، في حين تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي، في حين تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.