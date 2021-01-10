حالة الطقس: أجواء جافة تسبق المنخفض الجوي الخميس

يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء الجافة والرياح الشرقية هذا الأسبوع، واعتبارا من يوم الخميس تعود الأجواء الشتوية من جديد ليصبح الجو باردا وشتويا وماطرا في معظم المناطق على فترات.

اليوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 4-6 درجات، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل مع أجواء صحوة غالبا.

في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

بينما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 5-7 درجات، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 6-9 درجات ،ويسود طقس دافئ إلى معتدل وربيعي الطابع نهاراً في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتكون معتدلة في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال وتبقى فوق معدلاتها على نحو غير معتاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

ويوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 7-9 درجات، ويسود طقس دافئ إلى معتدل وربيعي الطابع نهارا في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع اقتراب كتلة هوائية باردة لتصبح الأجواء باردة نسبيا إلى باردة.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية تشتد ليلا.