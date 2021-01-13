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حالة لطقس: أجواء مستقرة نهارا وعودة الشتاء ليلا

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 06:19

حالة لطقس: أجواء مستقرة نهارا وعودة الشتاء ليلا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبقى البلاد خلال الساعات القليلة القادمة تتأثر بأجواء مستقرة ويبقى الجو مائلا للدفء، ومع ساعات المساء والليل تتغير الأجواء وتتبدل بشكل سريع ليحل الهواء البارد محل الهواء الدافئ نتيجة تشكل حالة من عدم الاستقرار التي تأتي في مقدمة منخفض جوي سيكون باردا وماطرا، ويأتي في مقدمة منظومة جوية قوية تحمل أكثر من منخفض، ستتشكل خلال الفترة القادمة قد تكون شديدة البرودة في بعض الفترات وتعيد الشتاء إلى مساره الطبيعي.

اليوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 7-9 درجات.

ويسود طقس دافئ إلى معتدل وربيعي الطابع نهارا في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع اقتراب كتلة هوائية باردة لتصبح الأجواء باردة نسبيا إلى باردة.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية تشتد ليلا.

بينما في يوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء شتوية باردة وعاصفة في الجبال، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خصوصاً في الشمال والوسط وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق وباردة بشكل ملموس في الجبال مع هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال والمناطق المفتوحة.

ويوم الجمعة تسود أجواء ماطرة في بعض الفترات في ساعات الصباح، ونهارا تتراجع فرصة تساقط الأمطار بشكل كبير ويبقى الجو غائما جزئيا وبارداً في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

وليلا يسود جو شديد البرودة خاصة في الجبال وتتدنى الحرارة بشكل كبير. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت، تتأثر البلاد بأحوال جوية ماطرة وباردة مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات.

وتهطل الأمطار على فترات معظم المناطق مع طقس بارد في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض عميق آخر وكتلة هوائية أشد برودة، وتهب على البلاد رياح قوية وأجواء عاصفة خصوصا في الجبال مع هطول للأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية خصوصا في شمال البلاد وأجزاء من وسطها وبشكل أقل في الجنوب.

وتسود أجواء باردة جدا خصوصا في الجبال، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع استمرار هبوب الرياح القوية والعاصفة أحيانا في أعالي الجبال.

وتسود أجواء شديدة البرودة مع تساقط الأمطار والبَرَد، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية مع هبات شديدة أحيانا.

يوم الإثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد مع انخفاض آخر على درجات الحرارة والتي تصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرص هطول الأمطار تدريجيا مع أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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