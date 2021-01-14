حالة الطقس: ماطر وبارد حتى الأسبوع المقبل

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، اليوم الخميس، لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء شتوية باردة وعاصفة في الجبال، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خصوصا في الشمال والوسط وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق وباردة بشكل ملموس في الجبال مع هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال والمناطق المفتوحة.

ويوم الجمعة تسود أجواء ماطرة في بعض الفترات في ساعات الصباح، ونهارا تتراجع فرصة تساقط الأمطار بشكل كبير ويبقى الجو غائما جزئيا وبارداً في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

وليلا يسود جو شديد البرودة خاصة في الجبال وتتدنى الحرارة بشكل كبير. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم السبت، تتأثر البلاد بأحوال جوية ماطرة وباردة مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات.

وتهطل الأمطار على فترات معظم المناطق مع طقس بارد في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض عميق آخر وكتلة هوائية أشد برودة، وتهب على البلاد رياح قوية وأجواء عاصفة خصوصا في الجبال مع هطول للأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية خصوصا في شمال البلاد وأجزاء من وسطها وبشكل أقل في الجنوب.

وتسود أجواء باردة جدا خصوصا في الجبال، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع استمرار هبوب الرياح القوية والعاصفة أحيانا في أعالي الجبال.

وتسود أجواء شديدة البرودة مع تساقط الأمطار والبَرَد، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية مع هبات شديدة أحيانا.

يوم الإثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد مع انخفاض آخر على درجات الحرارة والتي تصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرص هطول الأمطار تدريجيا مع أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.