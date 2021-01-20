حالة الطقس: عاصف وماطر

تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد ينشأ نتيجة رياح شديدة البرودة ومن أصول قطبية قادمة عبر الأراضي التركية نحو شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي النصف الثاني ومع ساعات المساء والليل تحديدا، تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والساحلية وتمتد في وقت لاحق إلى باقي المناطق.

اليوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد جدا وماطر وعاصف أحيانا، مع تساقط البرد وحدوث العواصف الرعدية التي تكون قوية أحيانا في بعض المناطق.

وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح وساعات النهار الأولى لتساقط زخات ثلجية محدودة في رؤوس الجبال العالية، في حين تستمر الأمطار بالهطول في معظم أرجاء البلاد مع طقس بارد في السواحل والسهل الساحلي وشديد البرودة في الجبال.

وخلال ساعات المساء والليل تضعف فرص الأمطار وتصبح متفرقة وعلى فترات متباعدة في بعض المناطق وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا خلال الليل، وتسود أجواء شديدة البرودة في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

في يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بنحو 3-5 درجات، ويستقر الطقس في كافة المناطق وتسطع الشمس في أرجاء البلاد مع أجواء باردة إلى باردة جدا في الظل.

وخلال ساعات الليل والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتكون الأجواء شديدة البرودة، كما يحذر من خطر تشكل الصقيع في رؤوس الجبال وبعض المناطق السهلية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء مستقرة وباردة بوجه عام نهارا خصوصا في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الأجواء باردة إلى باردة جدا، ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق الجبلية العالية وبعض المناطق السهلية شمال البلاد والنقب، وتكون الرياح شمالية شرقية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها بقليل، وتسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة غالبا خلال ساعات النهار مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وباردة في الجبال خصوصاً في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء مستقرة تماما مع عبور للسحب العالية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق وباردة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام.