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حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 06:41

حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة تواصل الارتفاع
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود جو حار نسبي إلى حار في كافة المناطق سواء العالية الجبلية أو تلك السهلية.

في المناطق الغورية والبحر الميت سيكون الجو حارا جدا مع حرارة تحلق عند نهاية الثلاثينيات مئوية.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو أكثر اعتدالا من الأيام الفائتة.

وتعود الحرارة إلى منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وحول نهاية العشرينيات مئوية في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء مائلة للبرودة نهارا بوجه عام مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء وفرصة محدودة لزخات محلية هنا وهناك.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصاً في الجبال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية
#حار

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