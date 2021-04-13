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حالة الطقس: أجواء معتدلة رغم ارتفاع الحرارة

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 06:35

حالة الطقس: أجواء معتدلة رغم ارتفاع الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون دون معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس مائل للبرودة في الجبال ومعتدل بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية ودافئ في المناطق الغورية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق خصوصا الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل في الجبال ودافئ بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية وحار نسبيا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وأقل برودة في باقي المناطق مع تواجد للسحب العالية في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس دافئ في الجبال وحار نسبيا بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء معتدلة بشكل عام وتميل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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