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حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 06:17

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون تبقى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر مع تشكل للغيوم المتفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل نسبيا في المناطق الجبلية بشكل خاص، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة بشكل عام.

ويوم الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في المناطق الجنوبية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا، وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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