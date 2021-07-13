حالة الطقس: أجواء حارة وعودة موجة الحر الخميس

حذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

اليوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وبمقدار درجتين مئويتين عن اليوم السابق.

وتتحول الأجواء من حارة إلى حارة جدا نتيجة موجة حارة تضرب البلاد، الحرارة ستكون أربعينية في المناطق الغورية والنقب وأجزاء واسعة من المناطق السهلية.

مع ساعات المناطق تنخفض الحرارة، لكن الحرارة ستبقى عالية وتحوم حول الثلاثين مئوية أو أقل قليلا في المناطق الجبلية.

وفي يوم الجمعة، يتواصل الجو حارا جدا في كافة المناطق مع وصول الموجة الحارة جدا إلى ذروتها، وتكسر الحرارة في المناطق الجبلية العالية حاجز 35 مئوية.

وفي المناطق السهلية سنكسر حاجز الاربعين مئوية، في حين ستكسر المناطق الغورية حاجز 45 مئوية، ويسود جو حارق الى حد كبير.

مع ساعات المساء تتدنى الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة وثلاثينية المستوى.

في يوم السبت، تبقى البلاد تأن تحت وطأة الموجة الحرارة جدا والتي ستضرب البلاد بقوة لافتة مع أجواء حارة جداً ومزعجة جدا في كافة المناطق خاصة الغورية منها، مع حرارة تزيد عن حاجز 46 مئوية.

وتصل الحرارة إلى أكثر من اربعين مئوية في أرجاء واسعة من المناطق السهلية، والليل والمساء سيشهدان انخفاضا ملموسا على الحرارة مع بقائها مرتفعة المستوى.

في يوم الأحد، ولليوم الرابع على التوالي يتواصل الجو شديد الحرارة مع مستويات مرتفعة جدا، وتكون أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية على الأقل، وتكون الحرارة أربعينية المستوى باستثناء المناطق الساحلية والجبلية العالية والمتوسطة.

في ساعات المساء، تنخفض الحرارة بشكل ملموس لكنها ستكون عالية نسبيا وليلة صعبة.

في يوم الإثنين، تبقى الأجواء الحارة جدا والصعبة والمرهقة هي المسيطرة على البلاد مع حرارة تفوق معدلاتها السنوية العامة بأكثر من ست درجات مئوية.

ويحذر الراصد الجوي من التعرض لأشعة الشمس خاصة في الفترة الممتدة بين العاشرة صباحاَ والرابعة والنصف عصرا.

كما ويحذر سكان الأغوار وأريحا من الأجواء الحارقة والحرارة التي ستزيد عن حاجز 46 مئوية. مساءا تبقى الحرارة مرتفعة رغم الانخفاض الطبيعي مع ساعات الليل.