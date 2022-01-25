العاصفة في طريقها إلى البلاد: برد وأمطار غزيرة وثلوج في المرتفعات

تضرب البلاد، يوم الأربعاء، عاصفة جوية مصحوبة بموجة صقيع، تكون خلالها درجات الحرارة أقل من معدلها العام في مثل هذا الوقت من السنة، وستكون الأجواء ماطرة في جميع أنحاء البلاد، وسط هبوب قوي للرياح، وتشير التوقعات إلى احتمال تساقط الثلوج بكثافة فوق المرتفعات الجبلية، بما في ذلك جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل ومرتفعات الجليل ومنطقة القدس، وسط تحذيرات من تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية والجنوبية.

ويبدأ تأثير المنخفض الجوي خلال النصف الأول من نهار الأربعاء (من ساعات الفجر وحتى ساعات الظهيرة)، على شكل هطول متواصل للأمطار في شمالي البلاد والسواحل الشمالية والوسطى، وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وستكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات البَرد والعواصف الرعدية، بحسب ما أفاد مختصو الأرصاد الجوية.

ومع ساعات ما بعد الظهر ودخول ساعات المساء الأولى، يوم الأربعاء، تعبر البلاد جبهة هوائية فعّالة تعمل على انتشار مُتسارع لهطول الأمطار فوق غالبية المناطق، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومُرفقة بالرعد وزخات البَرد.

القدس (أرشيفية - أ ب أ)

وفي هذه الفترة (ساعات العصر وحتى ساعات المساء الأولى)، تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المرتفعات الجبلية في البلاد على شكل زخات، وسط توقعات بتشكل بعض التراكمات في بعض هذه القمم.

ومع مرور ساعات المساء وحلول الليل، الأربعاء، تتساقط وتتراكم الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل بذلك مُعظم جبال الجليل الأعلى، ومرتفعات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، ولا يستبعد أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج للمرتفعات الأقل من ذلك مع ساعات الليل المُتأخرة.

ومع منتصف ليلة الأربعاء - الخميس وخلال ساعات فجر الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى، تكون غالبية هذه المرتفعات قد اكتست بالثلوج، بسمك متفاوت للتركامات الثلجية، وتكون أكثرها في المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 800 - 900 متر عن سطح البحر، بحيث ستتراوح التراكمات ما بين 15-40 سنتيمترا.

منظر عام لمدينة رام الله (أرشيفية - أ ب أ)

وظهر يوم الخميس المقبل، يضعف الهواء القطبي ويبدأ بالانحسار، غير أن تدفق تيارات الرياح الغربية الرطبة عبر البحر المتوسط ، يتواصل، وبالتالي تتحول الهطولات الثلجية في المرتفعات الجبلية إلى أمطار.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية أن يوم الخميس سيكون باردا بشكل لافت وماطر بين الحين والآخر وعلى فترات في معظم المناطق في البلاد من شمال البلاد مرورا بشمال ووسط وجنوب الضفة والسواحل الشمالية والوسطى والجنوبية (بما فيها مختلف أجزاء قطاع غزة) وحتى شمال النقب.