  2. محليات
  3. حالة الطقس

العاصفة في طريقها إلى البلاد: برد وأمطار غزيرة وثلوج في المرتفعات

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 23:02

العاصفة في طريقها إلى البلاد: برد وأمطار غزيرة وثلوج في المرتفعات
أرشيفية من الخليل، 2013 (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تضرب البلاد، يوم الأربعاء، عاصفة جوية مصحوبة بموجة صقيع، تكون خلالها درجات الحرارة أقل من معدلها العام في مثل هذا الوقت من السنة، وستكون الأجواء ماطرة في جميع أنحاء البلاد، وسط هبوب قوي للرياح، وتشير التوقعات إلى احتمال تساقط الثلوج بكثافة فوق المرتفعات الجبلية، بما في ذلك جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل ومرتفعات الجليل ومنطقة القدس، وسط تحذيرات من تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية والجنوبية.

ويبدأ تأثير المنخفض الجوي خلال النصف الأول من نهار الأربعاء (من ساعات الفجر وحتى ساعات الظهيرة)، على شكل هطول متواصل للأمطار في شمالي البلاد والسواحل الشمالية والوسطى، وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وستكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات البَرد والعواصف الرعدية، بحسب ما أفاد مختصو الأرصاد الجوية.

ومع ساعات ما بعد الظهر ودخول ساعات المساء الأولى، يوم الأربعاء، تعبر البلاد جبهة هوائية فعّالة تعمل على انتشار مُتسارع لهطول الأمطار فوق غالبية المناطق، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومُرفقة بالرعد وزخات البَرد.

القدس (أرشيفية - أ ب أ)

وفي هذه الفترة (ساعات العصر وحتى ساعات المساء الأولى)، تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المرتفعات الجبلية في البلاد على شكل زخات، وسط توقعات بتشكل بعض التراكمات في بعض هذه القمم.

ومع مرور ساعات المساء وحلول الليل، الأربعاء، تتساقط وتتراكم الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل بذلك مُعظم جبال الجليل الأعلى، ومرتفعات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، ولا يستبعد أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج للمرتفعات الأقل من ذلك مع ساعات الليل المُتأخرة.

ومع منتصف ليلة الأربعاء - الخميس وخلال ساعات فجر الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى، تكون غالبية هذه المرتفعات قد اكتست بالثلوج، بسمك متفاوت للتركامات الثلجية، وتكون أكثرها في المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 800 - 900 متر عن سطح البحر، بحيث ستتراوح التراكمات ما بين 15-40 سنتيمترا.

منظر عام لمدينة رام الله (أرشيفية - أ ب أ)

وظهر يوم الخميس المقبل، يضعف الهواء القطبي ويبدأ بالانحسار، غير أن تدفق تيارات الرياح الغربية الرطبة عبر البحر المتوسط ، يتواصل، وبالتالي تتحول الهطولات الثلجية في المرتفعات الجبلية إلى أمطار.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية أن يوم الخميس سيكون باردا بشكل لافت وماطر بين الحين والآخر وعلى فترات في معظم المناطق في البلاد من شمال البلاد مرورا بشمال ووسط وجنوب الضفة والسواحل الشمالية والوسطى والجنوبية (بما فيها مختلف أجزاء قطاع غزة) وحتى شمال النقب.

بودكاست عرب 48

#عاصفة جوية
#موجة صقيع

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العنف والجريمة: إصابة خطيرة لشاب في طمرة الزعبية
العنف والجريمة: إصابة خطيرة لشاب في طمرة الزعبية

2022-01-25

660 مصابا خلال يوم: 3825 حالة نشطة بكورونا في أم الفحم
660 مصابا خلال يوم: 3825 حالة نشطة بكورونا في أم الفحم

2022-01-25

التماس للعليا لتعيين ممثلين عرب في لجنة تعنى بالإسكان العام
التماس للعليا لتعيين ممثلين عرب في لجنة تعنى بالإسكان العام

2022-01-25

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24