حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا

يكون الجو اليوم، الأحد، غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. وتكون الرياح مثيرة للغبار.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلاً نهارا وباردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.