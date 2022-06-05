حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء صيفية عادية نهارا ويكون حارا نسبيا وقت الظهيرة فقط. مع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا. ومع ساعات العصر يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.